Das Start-up Divisto Learning des Zürcher Studios Docmine gewinnt an der Frankfurter Buchmesse den DPR-Start-up-Award. Divisto Learning hat eine Software entwickelt, die es Bildungsanbietern ermöglicht, Wissensinhalte audiovisuell aufzubereiten und zu erzählen. So werden Wissensinhalte den veränderten Bedürfnissen der Generation YouTube gerecht vermittelt. Der Preis unter der Schirmherrschaft des Deutschen Bundeswirtschafts- ministeriums zeichnet herausragende Projekte aus, mit denen Verlage die digitale Transformation meistern, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Dass wir uns mit dieser jungen Idee gegen etablierte Player im deutschen Verlagswesen durchgesetzt haben, ist schlicht grossartig und gibt uns die wichtige Visibilität in diesem Zukunftsmarkt, auch in Deutschland», wird Geschäftsführer Patrick M. Müller zitiert.

Die Jury – bestehend aus Expertinnen und Experten der Verlagsbranche – lobte in ihrer Begründung die ansprechenden Storytelling-Formate des Start-ups, das seine eigene Publishing-Plattform inzwischen standardisiert habe, um sie anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Bildungsinstitutionen könnten mit ihren Inhalten auf diesem Weg einen breiten Massenmarkt ansteuern. Der Branchenpreis wurde vom Digital Publishing Report, dem Branchendienst zum digitalen Wandel der Medien, im Rahmen einer Digitalkonferenz an der Frankfurter Buchmesse verliehen. (pd/cbe)