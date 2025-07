Publiziert am 15.07.2025

Beim Corporate Design Preis erhielt Scholtysik in der Kategorie «Relaunch» zweimal eine «Auszeichnung» für das Redesign des Kein & Aber Verlags und die Markentransformation der European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Eine «Honorary Mention» gab es für das Rebranding des Paul Scherrer Instituts PSI.

Wie es beim Veranstalter auf Anfrage heisst, sind dies die einzigen Auszeichnungen, die in diesem Jahr an eine Schweizer Agentur gingen. Der Corporate Design Preis ist Teil des PAGE-Rankings der besten Designagenturen im deutschsprachigen Raum.

Das 1996 gegründete Unternehmen Scholtysik betreut Kunden wie ETH Zürich, UBS, Sonova, ABB und SBB. (pd/cbe)