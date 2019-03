Berner Public Relations Gesellschaft: Drei neue Vorstandsmitglieder gewählt

Die Mitglieder der Berner Public Relations Gesellschaft (BPRG) haben bei einer Versammlung einen neuen Vorstand gewählt. Künftig sind Federica Castellano (Domicil), Marla Eva Moser (Aizu Communication) und Nik Eugster (Radio Energy und Gecko Communication) im zehnköpfigen Vorstand vertreten. Das schreibt die BPRG in einer Medienmitteilung. Die neuen Vorstandsmitglieder ersetzen die zurückgetretenen Anna Bähni und Simon Schatzmann.

Im Jahresrückblick sei der Präsident Cla Martin Caflisch auf die BPRG-Anlässe eingegangen. «Wir gehen inhaltlich in die Breite, aber auch in die Tiefe und bieten Veranstaltungen aktuellen Themen an, wie zum Beispiel zu Influencer oder Machine Learning», wird Caflisch der Mitteilung zitiert.

Die BPRG ist mit über 400 Mitgliedern die zweitgrösste Regionalgesellschaft des nationalen Dachverbands PR Suisse. Dieser umfasst rund 1500 Mitglieder und ist der repräsentative Interessenvertreter der Schweizer PR-Branche. Zu den Hauptaufgaben zählen die Förderung des Ansehens des Berufsstandes, der Akzeptanz der Public Relations, der Anerkennung der Branche in der Öffentlichkeit und einer qualitativ einwandfreien Aus- und Weiterbildung. (pd/log)