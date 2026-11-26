Publiziert am 26.11.2026

Susanne Hartmann verlässt Suan per 31. Dezember 2026. Sie hat die Basler Agentur zusammen mit André Konrad gegründet und war dort Creative Director, Managing Partner und Mitinhaberin. Laut der Mitteilung will sie sich beruflich neu orientieren. Was sie künftig macht, ist nicht bekannt.

«Susanne und ich haben Suan gemeinsam aufgebaut. Ihr Blick für Gestaltung und ihre Klarheit haben unsere Arbeit bestimmt, und viele von uns betreute Marken zeigen bis heute ihre Handschrift», lässt sich André Konrad in der Mitteilung zitieren. Konrad ist neu alleiniger Gesellschafter und führt die Agentur weiterhin als Managing Director.

Bereits seit dem 1. September 2026 ist Verena Huber stellvertretende Geschäftsführerin. Die Kommunikationsstrategin und Organisationsentwicklerin ist seit 2025 für Suan tätig und heute Consulting Director. Früher war sie unter anderem Brand Consultant und Senior Communications Consultant. In den letzten Jahren hat sie sich auf Organisationsentwicklung, systemische Beratung und Executive Coaching spezialisiert. Sie begleitet Geschäftsleitungen bei Neuorganisationen, Führungswechseln und Transformationen, etwa bei Banken, Versicherungen und Behörden.

Huber baut bei Suan den neuen Bereich Transformation auf. Bisher hat die Agentur Marken positioniert und Strategien, Designsysteme, Websites und Kampagnen entwickelt. Neu bietet sie zusätzlich Executive Workshops, Organisationsentwicklung und Change Communication an. Damit sollen Unternehmen eine neue Marke auch intern verankern. Suan nennt die Verbindung der Bereiche Branding, Interaction und Transformation «360° Brand Approach». «Viele Unternehmen investieren viel in eine neue Marke und wenig darin, dass sie im Alltag ankommt. Genau dort entscheidet sich, ob sie wirkt», wird Huber zitiert.

Zu den Kunden gehören laut Suan unter anderem die Post, Coop, Novartis, die Universität Basel und die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. (pd/cbe)