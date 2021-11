Das Schweizer Startup Unique strebt eine Welt an, in der Verkaufsgespräche einfach, transparent und inspirierend sind. Der Markenauftritt dazu stammt von Dachcom, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Unique ist das neue Startup der Seriengründer Manuel Grenacher und Andreas Hauri. Im Zeitalter von Remote Working bietet Unique eine Plattform, welche die Art und Weise, wie Sales People und Kunden interagieren, revolutionieren will.

Unique klinkt sich als App in Videokonferenzen ein, begleitet diese mit Echtzeit-Coaching und erkennt die Schlüsselmomente mittels künstlicher Intelligenz. Im «Unique Deal Room» werden die «Winning Moments», wie sie bei Unique heissen, auf spielerische Weise als Videos geteilt, schreibt Dachcom. Die Customer Experience werde verbessert und Deals würden erfolgreich abgeschlossen.

Dachcom hat für Unique die Positionierung und den Markenauftritt entwickelt und die Plattform auf einzigartige Weise in Szene gesetzt. Prägendes Element ist eine plakative, minimalistische Bewegtbild- und Bildwelt mit monochromen Hintergründen, welche den verschiedenen Protagonisten (Sales People und Kunden) als Bühne dient. Unique möchte Menschen weltweit ansprechen, der Auftritt widerspiegelt diese Internationalität.

Ankerpunkt der Kommunikation ist die auf Hubspot basierende Landingpage www.unique.ch. Prominent darauf platziert ist der Unique-Film, ein Hybrid zwischen Image- und Erklärfilm. Er kommuniziert die Vision von Unique, die Core-Features der Plattform und somit den Mehrwert für die Nutzer. Für den Marken-Rollout weiter geplant sind Kurzfilme, verschiedene Social-Media- und Online-Marketing-Massnahmen sowie Events.

Verantwortlich bei Unique: Manuel Grenacher (Founder & CEO); Andreas Hauri (Founder & CTO); Miriam Schild-Wollheim (Head of Staff), verantwortliche Agentur: DACHCOM Team Rheineck / St. Gallen (pd/wid)