Kernpunkt des neuen Auftritts ist ein Collagenstil mit Bildern, der die Komplementärmedizin als USP der EGK-Gesundheitskasse betont: Verwendet werden Teile des menschlichen Körpers in Schwarzweiss, farbige Gegenstände sowie grafische Elemente in den Farben der erweiterten Farbpalette. Diese wurde um erdige, mineralische Naturtöne ergänzt.

Durch alle Elemente zieht sich ein einheitliches Bild-Wort-Konzept. Während der bisherige Logobalken wegfällt, bleiben Logo, Schriftbild und Claim («Gesund versichert») unverändert. Entstanden ist somit eine starke visuelle Eigenständigkeit, welche sich einfach auf die unterschiedlichen Produkte und Botschaften übertragen lässt.

Die neue Bildwelt wird für alle Print- und Webprodukte sowie für den Innen- und Aussenauftritt verwendet und soll ab Juni auch in einer Kampagne eingesetzt werden, mit der die EGK ihre Bekanntheit steigern will, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit möchte sie vor allem unter den 25- bis 40-Jährigen neue Versicherte gewinnen, denen ganzheitliche Behandlungsmethoden am Herzen liegen.

Konzipiert und umgesetzt hat das neue Erscheinungsbild die Zürcher Kommunikationsagentur Art.I.schock. Sie hat sich laut Mitteilung vom Anspruch leiten lassen, «einen mutigen Auftritt zu kreieren, der sich abhebt, gleichzeitig aber auch augenzwinkernd wirkt».

Verantwortlich bei der EGK-Gesundheitskasse: Roger Müller (Leitung Marketing); verantwortlich bei Art.I.schock: Sylvia Brüggemann, Yaël Weissmann (Beratung, Konzeption, Projektleitung), Lukas Koller, Sam Loosli, Tanja Richli (Grafik). (pd/cbe)