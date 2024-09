Die Schweizer Entwicklungsorganisation Solidar Suisse präsentiert sich ab sofort in einem neuen Design. Mit einem kraftvollen Erscheinungsbild will die Organisation ihre Mission, die soziale Ungleichheit weltweit zu bekämpfen, unterstreichen, heisst es in der Mitteilung. Die Designagentur Notice hat das Markendesign entwickelt.

Das neue Erscheinungsbild von Solidar Suisse spiegelt die zentrale Botschaft der Organisation wider: «Wir bekämpfen Ungleichheit.» Sie zieht sich als roter Faden durch den Auftritt und stärkt die Identität von Solidar Suisse als NGO im Einsatz für soziale Gerechtigkeit.

Die Designagentur Notice hat im Pitchverfahren den Zuschlag für die Entwicklung des Markendesigns bekommen. Überzeugt habe Notice mit einer reduzierten und expressiven Lösung, heisst es. Das kompakte Logo, eine ausdrucksstarke Typografie und eine klare Formensprache im Mediendesign sollen der Marke eine Ausstrahlung verleihen, die die Dringlichkeit und Relevanz ihrer Anliegen verdeutlicht. Die neue Bildsprache stellt den Menschen in den Mittelpunkt und visualisiert die Herausforderungen und Erfolge im Kampf gegen die weltweite Ungleichheit.

Mit dem neuen Erscheinungsbild richtet Solidar Suisse einen eindringlichen Appell an die Gesellschaft: «Wir alle sind gefordert, Ungleichheit aktiv zu bekämpfen.» Die NGO werde auch in Zukunft mit unermüdlichem Einsatz gegen Ungerechtigkeit und Armut vorgehen und sich für eine Welt einsetzen, in der alle Menschen gleiche Chancen haben. (pd/wid)