In ihrem neuen Jahresbericht präsentiert die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) einerseits, was sie 2021 erreicht hat. Gleichzeitig blickt man weiter in die Zukunft. Im Fokus steht dabei die Nachhaltigkeit, für die ABZ bereits heute die Weichen für die kommenden Jahre stellt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Bericht der grössten Baugenossenschaft der Schweiz führt kurzweilig durch die grossen aktuellen Themen der ABZ – die adaptierte Strategie 105+, kommende Bauprojekte, angewandte Biodiversität, engagierte Siedlungsprojekte und die neu lancierte ABZ-Anleihe.

TBS zeichnet für das Gestaltungskonzept verantwortlich und hat die ABZ bei der Umsetzung begleitet. In Interviews, Reportagen, Bewegtbildern und Bildstrecken werden die Kultur der Genossenschaft und ihr Beitrag zu einem regen Quartierleben stimmig vermittelt. Die Bewegtbilder, Fotografien und Illustrationen hat TBS inhouse realisiert. (pd/mj)