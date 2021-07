Solid Identities: Ein erwachsenerer Illustrationsstil

Durch einen Richtungswechsel in der Markenstrategie wirkte der alte Illustrationsstil der BKW zu verspielt und kindlich. Die neuen Kernwerte «unternehmerisch», «partnerschaftlich» und «zukunftsweisend» sollten spürbar und die Umsetzung erwachsener werden, um insbesondere den Ansprüchen des B2B-Markts gerecht zu werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Durch eine Recherche zu möglichen Illustrationsstilen wurde den Beteiligten schnell klar, dass die Darstellungsform naturalistischer werden muss, damit die angestrebte Wirkung erzielt werden kann. Durch das Herunterbrechen der Recherche entstand ein stilbildendes Moodboard, das zugleich als Hilfe bei der Suche möglicher Illustratoren und als Briefing für den Stil diente.

In enger Zusammenarbeit mit den Illustratoren Michael Stünzi und Daniel Röttele von Infografik.ch und der BKW wurde der neue Illustrationsstil erarbeitet. Anhand von vier Testmotiven wurden die Kategorien und stilbildenden Elemente definiert und anschliessend in dem digitalen Markenportal dokumentiert. Um für weitere Motive die gewünschte Qualität und notwendige Kapazität sicherzustellen, wurde ein ausgesuchten Pool an Illustratoren definiert, auf die die BKW in Zukunft zurückgreifen kann.

Verantwortlich bei BKW: Stephan Oberholzer (Head Corporate Brand Leadership), Roger Sommerhalder (Senior Corporate Brand Manager); verantwortlich bei Solid Identities: Andy Lang (Creative Direction), Levin Bissig (Brand Designer); verantwortlich bei Infografik.ch: Michael Stünzi, Daniel Röttele. (pd/cbe)