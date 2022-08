Wie produziert man 2022 noch ein Employer Branding Video, das überrascht? Für Allianz Suisse hat Andy Was Right einen unkonventionellen Ansatz auf der Meta-Ebene konzipiert und umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Videospot zeigt den fiktiven Allianz-Mitarbeitenden Chris, der die Aufgabe erhalten hat, ein Konzept für ein eben solches Employer Branding Video zu erstellen. Als Chris in Zeitnot gerät, erhält er Unterstützung von einer wohlwollenden Off-Stimme. Gemeinsam brainstormt sie mit Chris die möglichen Video-Umsetzungen. Und wie die Vielseitigkeit des Allianz-Arbeitstages passend präsentiert werden kann.

«Die ungewohnte Interaktion zwischen Chris und der Off-Stimme bietet Zuschauer:innen eine ganz andere Motivation, das Video anzuschauen», lässt sich Pascal Geithner, Video Director bei Andy Was Right, in der Mitteilung zitieren. «Die Mischung aus professionellem Schauspieler und Mitarbeitenden der Allianz gibt demVideo zudem die nötige Authentizität.» Als Kontrast zum Büro-Alltag sorgen FPV-Drohnenshots für visuell spannende Perspektiven.

Kommunikatives Dach der Videoproduktion ist die Tagline von Allianz Careers: «Let’s care for tomorrow». Das Video wird auf diversen Online-Plattformen ausgespielt, unter anderem der Allianz Careers Webseite. (pd/mj)