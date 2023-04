Frame eleven: Ein frisch bezogenes Bett als Hauptdarsteller

Gibt es etwas Schöneres, als in ein frisch gemachtes Bett zu sinken? Ein solches haben das Zürcher Film- und Motion-Design-Studio Frame eleven zusammen mit Fabian Weber für Hüsler Nest bereitet. Der visuelle Auftritt der Schweizer Traditionsmarke ist komplett frisch gestaltet und wurde Anfang April mit der Website von Hüsler Nest lanciert, heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum der atmosphärischen Bildwelt steht ein rund zweiminütiger Imagefilm.

Die ehemalige Kunstturnerin Ariella Kaeslin und der frühere Schwingerkönig Matthias Sempach sind Botschafterin und Botschafter von Hüsler Nest. Sie und weitere Personen machen sich im Film voller Freude und Elan an ihre tägliche Arbeit. Wenn die Nacht erholsam und der Schlaf tief war, gelingt alles – wie es der Claim «Gute Nacht. Guten Tag» ausdrückt.

Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist der Moment, im dem alle Figuren am Abend erfüllt ins Bett fallen, ihrem Ruhepol. Eine leicht atmende Handkamera, die nahe an den Menschen ist und ein cineastischer Look – die Bildsprache wirkt liebevoll und vertraut. «Ich wollte die Marke Hüsler Nest, die für Natur, einen gesunden Schlaf und für höchste Qualität mit perfektioniertem Handwerk steht in einer starken und zeitlosen Bildwelt einfangen», wird Regisseur Fabian Weber in der Mitteilung zitiert. Er erhielt dafür eine Carte Blanche. Für das Konzept zur Neupositionierung schrieb er die Geschichte, die generationsübergreifend funktioniert und zeigt, wie eng bei Hüsler Nest der Mensch und die Natur miteinander verflochten sind.

Lilian Lüthi und Marc Haas von Frame eleven sind glücklich mit dem Resultat. «Die Regiearbeiten von Fabian Weber sind uns mehrfach durch die hochwertige und subtile Umsetzung aufgefallen. Sein Stil passte perfekt zu unserer Vorstellung, wie wir die Hüsler Nest Welt umsetzen wollten», sagt Frame-eleven-Producerin Lilian Lüthi. Durch die Nutzung der Synergien zwischen Frame eleven für die Filmproduktion und Polarwind für das Fotoshooting, welche parallel mit denselben Models und Locations durchgeführt wurden, entstand eine stimmige und aus einem Guss wirkende Bildwelt.

«Die Zusammenarbeit war sehr freundschaftlich und hoch professionell», sagt Susanne Erlacher-Härtel, Leiterin Marketing-Kommunikation bei Hüsler Nest. «Frame eleven und Fabian Weber haben die Marke Hüsler Nest von Beginn an gespürt und verstanden.» Parallel hat Hüsler Nest ein neues Marken- und Kommunikationskonzept entwickelt.

Der Film schmückt nun die Startseite der neuen Website und wird auf den Social-Media-Kanälen punktuell durch Clips eingesetzt. Susanne Erlacher-Härtel sagt: «Wir haben uns schon lange einen Imagefilm gewünscht, welcher das ‹Nestgefühl›, unsere Philosophie und unsere Markenwerte auf eine moderne und emotionale Art transferiert.»

Production company: Frame eleven + partners; Concept/Treatment/Script: Fabian Weber; Director: Fabian Weber; Producers: Lilian Lüthi, Fabien Pannatier, Marc Haas, Oliver Aemisegger; Clients: Hüsler Nest (Adrian Hüsler, Patrick Egloff, Susanne Erlacher-Härtel); Text: Fabian Weber, Susen Gehle, Andy Lusti; DoP: Fabian Weber; AC: Nils Gabelgaard; AC: Fabien Pannatier; Set decorators: Joel Tweitmann, Kenny Looser; Styling: Tatjana Kotoric; Hair/Make-up: Noémie Bellwald; Lighting: Christoph Eser, Roman Brändli, Simon Wyss, Raphael Toel, Daniel Bleuer; Grip: Niklaus Delley, Till Schlatter; Editing: Oliver Don; Grading: Jürgen Kulka; Music: Dmitry Evgrafov; Sounddesign/Mix: Denis Elmaci; Cast: Matthias Sempach, Ariella Käslin, Anouk Dörig, Merlin Quintanas Nobel, Martina und Gert; Extras: Heidi Sempach, Henry Sempach, Paula Sempach. (pd/cbe)