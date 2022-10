Geriamed unterstützt Heime in der Sicherstellung der medizinischen Versorgung und bietet Pflegeheimbewohnenden eine regelmässige medizinische Betreuung in ihrer gewohnten Umgebung. Der Gesamtauftritt für das neu gegründete Unternehmen stammt von Studio Thom Pfister, wie es in einer Mitteilung heisst. Entstanden sei «ein liebevolles Logo mit der Bildmarke ‹GM› in der Mitte des Schriftzuges, eine Website mit harmonischer Bildwelt, Farben und Typografie».

Verantwortlich bei Geriamed: Sima Dadelahi (Geschäftsführerin), Annina Hostettler-Bächtold (Physician Assistant Innere Medizin); verantwortliche Agentur, Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director, Idee/Konzept), Ursula Rytz (Beratung), Roland Zenger (Art Director), Daniel Hackiewicz (Senior Designer & Web Deveoper), Juli Martinelli (Graphic Design); Porträt-Fotografie: Pipaluk Minder (Fotograf); Text: Belinda Juhasz. (pd/cbe)