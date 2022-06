«Inspiration» heisst das Kundenmagazin von Bächli Bergsport. Die aktuelle Ausgabe kommt in einem neuen Layout daher, welches gemäss einer Mitteilung von Evoq entwickelt wurde. Dabei seien die Typografie und die Gestaltungselemente einer «sanften Renovation» unterzogen worden. Die Stories und Bergbilder würden mehr «Luft und Raum» erhalten. Neben dem «Inspiration» hat auch das Produktmagazin «Selection» ein Redesign erfahren. Damit die Produkt-Highlights der Saison noch besser zur Geltung kommen würden, würden Farbflächen in einer «markentypischen Formensprache» eingesetzt.

Das Redesign der beiden Printmagazine stelle einen «ersten Meilenstein» im laufenden Brand-Refresh von Evoq für Bächli Bergsport dar, wie es weiter heisst. Die Traditionsmarke erhalte damit einen «frischen, profilierten Auftritt, der aber weiterhin in der Tradition der Marke und auch ganz im Zeichen der Rückbesinnung auf die Bächli-Wurzeln steht – nämlich dem Alpinismus». Weitere Umsetzungen in der Werbung sowie in den Filialen sind in Arbeit, und im Spätsommer ist der Relaunch der neuen Website geplant.

Verantwortlich bei Bächli Bergsport: Jan Maurer (Marketingleitung); verantwortlich bei Evoq: Christian Sutter; Grafik: Martin Bettler, Marc Hahn, Amanda Fuchs; Illustrationen: Saija Sollberger (Auszubildende Grafik bei Evoq); Umsetzung: Outdoor Publishing. (pd/tim)