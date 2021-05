Puresive Films: Ein Novum im Orientierungslauf-Sport

Puresive Films hat die EGK Orientierungslauf-Europameisterschaften in Neuchâtel als Videoproduktions-Agentur begleitet. Da der Sportevent ohne Zuschauende auskommen musste, wurde der Fokus speziell auf die Social-Media-Inhalte gelegt. Insgesamt wurden über 130 Videos erstellt, um für die Sponsoren eine Visibilität zu schaffen und den Fans die Veranstaltung näher zu bringen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben den nationalen Fernsehsendern SRF, RTS und RSI sowie weiteren skandinavischen TV-Stationen, waren die Social-Media-Inhalte das zweite wichtige Fenster zum Event. Mit einem Team von drei Content-Producern wurde während dem Event laufend Videocontent erstellt und die Sponsoren und Partner entsprechend in die Videos eingebunden. Die verschiedenen Video-Assets wurden zielgruppenspezifisch auf die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen sowie die Sprachregionen angepasst.

Für Severin Furter, Verantwortlicher Marketing/Kommunikation, habe sich dieser Aufwand gelohnt. Nach Aussage von Furter sei eine solche umfassende Videoproduktion ein Novum im Orientierungslauf-Sport in der Schweiz und ein wichtiger Teil in der Kommunikationsstrategie hinsichtlich der Orientierungslauf-WM 2023, welche in Flims/Laax stattfinden wird. Auch auf Seiten Orientierungslauf-Verband freue man sich laut Annalena Schmid, Leiterin Kommunikation Swiss Orienteering, über die grosse Reichweite des Sports in den sozialen Medien sowie das hohe mediale Interesse, welche der Event geniessen durfte. (pd/cbe)