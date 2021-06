Leading Swiss Agencies: Ein Qualitätslabel für die Branche

Der Kommunikationsmarkt wird immer breiter gefasst, die Geschäftsmodelle der Agenturen werden immer heterogener und neue Player drängen in den Markt, positionieren sich als Kommunikationsagenturen. Gleichzeitig sucht der Kunden-, Arbeits- und Meinungsmarkt nach Orientierung, Glaubwürdigkeit und qualifizierten Partnern. Der Leading Swiss Agencies (LSA) will hier Orientierungshilfe leisten und lanciert gemäss Mitteilung den Leading Quality Audit (LQA). Das gab der Verband führender Kommunikationsagenturen der Schweiz anlässlich seiner Mietgliederversammlung vom Dienstagabend bekannt.

LSA-Mitglied zu sein, sei ein Qualitätssiegel, das Auftraggebern Kompetenz und Professionalität garantiere, wird LSA-Präsident Beat Krebs in der Mitteilung zitiert. Daher prüfe der LSA Mitgliedsagenturen durch ein überarbeitetes, mehrstufiges Aufnahmeverfahren auf ihre Leading Qualities – mit der Ambition, einen Qualitätsnachweis für die Branche zu schaffen.

Inhalt und Prozessführung besprochen

Das neue Konzept sieht vor, dass externe Fachexpertinnen und -experten für die Qualitätsbeurteilung von zwei Arbeitsbeispielen beigezogen werden. Diese dürfen nicht älter als vier Jahre zurückliegen und sollten die Kernkompetenzen der Agentur bestmöglich abbilden. Die Cases werden nach ihrer Effektivität und Effizienz, welche sie im Markt nachweislich erreicht haben, beurteilt. Dabei werden sowohl die inhaltlichen Stärken der Arbeiten als auch die Prozessführung der Fälle mit den Agenturen besprochen. Des Weiteren fliessen die Resultate aus den Bereichen Unternehmensentwicklung und -planung, Finanzsystem, Personalmanagement und Engagement in der Branche in die unabhängige Bewertung ein.

Das Ziel ist die Qualitätssicherung und -verbesserung und damit die kontinuierliche Weiterentwicklung als LSA-Agentur. Zudem gebe dieser neue «Leading Quality Audit» Auftraggebern bei der Auswahl einer LSA-Agentur die Sicherheit, dass ihr Geld gut investiert sei und stärke die Bedeutung einer Mitgliedschaft beim LSA, heisst es in der Mitteilung.

Als weitere Komponente steht LSA-Agenturen die Zertifizierung mit dem international anerkannten Consultancy Management Standard (CMS) offen. Die Agenturen des letzten Jahres mit dem LSA fusionierten PR-Agenturverbandes BPRA sind bereits CMS-zertifiziert. Das prozessorientierte Zertifikat bescheinigt den Agenturen, dass sie höchste fachliche, wirtschaftliche und ethische Standards einhalten. Mittlerweile existiert bereits die dritte Version des Standards (CMS III). Dieser ist exklusiv für die Mitgliederverbände des internationalen Dachverbandes ICCO verfügbar. In der Schweiz ist dies der LSA, welcher die Zertifizierung führt.

Präsenz in der Westschweiz

Durch die Fusion mit dem Bund der Public Relations Agenturen der Schweiz (BPRA) im letzten Sommer durfte der LSA zahlreiche Kommunikationsagenturen aus der Westschweiz willkommen heissen. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, seine Präsenz in der Romandie weiter zu stärken und die Bedürfnisse der Mitgliedsagenturen zu unterstützen. Aus diesem Grund hat der LSA im April 2021 eine Geschäftsstelle eröffnet, die von Charlène Guillaume geführt wird. Sie wird die neue LSA-Repräsentanz in der Westschweiz aufbauen und helfen, Verband und Mitglieder im Markt zu positionieren sowie Verbandsdienstleistungen für die Region anzubieten und neue Mitglieder zu akquirieren.

Um als Branche im Wettkampf um Talente bestehen zu können, setzt sich der LSA mit diversen Initiativen und Projekten dafür ein, die Jobvielfalt in der Kommunikationsbranche für den Nachwuchs und Quereinsteiger sichtbar sowie die Arbeit in einer Kommunikationsagentur erlebbar zu machen. Mit der ersten Dialogplattform für junge und junggebliebene Mitarbeitende aus LSA-Agenturen (Young LSA) will der Verband die Anliegen des Nachwuchses stärker integrieren, den Austausch fördern und dem Agenturnachwuchs die Möglichkeit zur Mitsprache sowie der aktiven Mitgestaltung des Verbandsangebots geben.

Schliesslich entstanden in Zusammenarbeit mit Hochschulen neue Formate wie der Junior Agency Award. Studierende kreieren während eines Semesters für einen realen Kunden eine Kampagne. Sie werden dabei von erfahrenen LSA-Agentur-Coaches betreut und lernen so am Beispiel, wie sie mit den Kundenanforderungen, der Kreativität und dem Budget arbeiten müssen. (pd/lom)