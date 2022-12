Wer beim neuen Icon spontan an eine Hotelmarke denkt, liegt gar nicht so weit daneben. Von Anfang an hat sich Headsquarter entlang der Analogie eines «Premium Boutique Hotel» positioniert: Ihre Co-Workspaces bieten laut einer Mitteilung «ein modernes Designkonzept, flexible Raumnutzungen und hotelähnliche Services für eine internationale Community».

Der Grund für die Markenschärfung und Evolution der Headsquarter-Story: Seit der Eröffnung des ersten Workspace 2019 habe sich Headsquarter stark weiterentwickelt. Im Januar 2023 wird bereits der dritte repräsentative Standort in Zürich eröffnet, mit noch klarer auf die Zielkundschaft ausgerichtetem Raumkonzept und Services, wie es weiter heisst.

Markenwerte «Elevating», «Nurturing», «Individual»

Der neue, moderne Auftritt macht den Brand Headsquarter laut Mitteilung stärker erlebbar und repräsentiert die Markenwerte. «Es soll vermittelt werden, dass Headsquarter den Arbeitsalltag in ein Erlebnis transformiert. Ein Erlebnis, das die Produktivität steigert und gleichwohl inspiriert (Elevating). Ein Erlebnis, das eine persönliche Betreuung wie im Boutique-Hotel bietet (Nurturing). Und dabei auf die individuellen Bedürfnisse von unterschiedlichen Unternehmen eingeht (Individual)», lässt sich Geschäftsführer Anil Varghese zitieren.

Dazu hat Allink die Bild- und Formsprache neu gedacht: Mit neuem Logo und Icon, mit den Hauptfarben Warm Grey 25 und White. Und mit einer überarbeiteten Website: Ein einladender Bildstil mit hohem Designanspruch und Videosequenzen aus den Workspaces sollen die Arbeitsatmosphäre greifbar machen. Eigene Landingpages stellen die einzelnen Standorte und ihre Vorteile im Detail vor. (pd/cbe)