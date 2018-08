Melt: Ein Rebranding zum 120. Geburtstag

Das Stammhaus der Familie Zweifel in Höngg war und ist Schauplatz unzähliger Innovationen: Nach dem Zweiten Weltkrieg führten Zweifels die modernste Mosterei Europas, knapp zehn Jahre später gründeten sie dort Zweifel-Chips, und bis heute pflegen sie tüftlerisches Winzerhandwerk, das seit Generationen von Vätern an Söhne weitergegeben wird.

Zweifel 1898 ist der letzte Weinproduzent, der auf Stadtzürcher Grund keltert. Zu ihrem 120-Jahr-Jubiläum wünscht sich die Firma eine Markenauffrischung, die Melt mit einem Umbau kombiniert. «Das Branding einer Familienmarke und das Branding eines Standorts bedingen und ergänzen sich gegenseitig», wird Barbara Comiotto, die den Umbau als Executive Producer seitens Melt verantwortet, in einer Mitteilung zitiert.

Treffpunkt für Geniesser

Das Standortbranding-Konzept von Melt macht die Geschichte des Ortes in all seinen Bestandteilen sichtbar und kreiert einen Höngger Platz, wo Genuss vielseitig erlebt werden kann: Im neuen Weinladen mit Platz fürs Wesentliche – die kompetente Weinberatung und Begegnung mit den Kunden – geht eine Kiste von Urs Zweifels «Ursus» über die Ladentheke aus alten Fassdauben.

Ein Bistro, in dem bester Kaffee und hausgemachter Kuchen serviert werden, lädt zum Verweilen ein. Die beiden Fasskeller bleiben als Veranstaltungsorte schlicht und multifunktional, zeigen jedoch stolz, worum es hier geht: um Zweifels hauseigenen Wein! In der Weinbeiz nebenan kommen Gäste an langen Tafeln zusammen und essen einfache, ehrliche Gerichte aus der Umgebung.

Ein emotionales Markenerlebnis

Die neue Marke Zweifel 1898 ist frisch, zeitgemäss, traditionsbewusst und einladend und wird für Kunden und Partner an der Regensdorferstrasse auf vielfältige Art und Weise erlebbar. Die langjährige Weinkompetenz des Familienunternehmens wird durch den Umbau emotional gestärkt. Entstanden ist ein lebendiger Treffpunkt mitten in Höngg, dem ehemaligen Winzerdorf, in dem die Familie Zweifel seit dem 15. Jahrhundert Reben besitzt – mit einer Ausstrahlung weit über Zürich hinaus.

