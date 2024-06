Publiziert am 07.06.2024

Zum Jubiläum der Winterthurer Kulturinstitution Kunstkasten kreiert Gestalten das Plakat und nutzt dabei die Gunst der Stunde: Die Kreativen aus der Zürcher Binz fokussieren dabei auf das 25-jährige Bestehen und setzen dieses typografisch um.

In der Winterthurer Kunst- und Kulturlandschaft hat der Kunstkasten schon seit vielen Jahren seinen festen Platz. Rund 12 Kubikmeter gross, auf drei Seiten verglast und im öffentlichen Raum platziert, bietet er Präsentationsfläche für Künstlerinnen und Künstler, eigene Arbeiten einem breiten Publikum näher zu bringen. Seit 1999 kommt die interessierte Öffentlichkeit so mehrmals pro Jahr in den Genuss ganz unterschiedlicher Ausstellungen. Oft werden Installationen oder Performances eigens für die Gegebenheiten der kleinen Insel erstellt.

Für das Jubiläumsfestival am 21. und 22. Juni 2024 hat Gestalten das Jubiläumsplakat kreiert. Dabei wurde in einem markanten Motiv sowohl die raumgreifende Charakteristik des Formats wie auch die typografische Idee der gespiegelten Zahlen 2 und 5 genutzt. Ein Gestaltungskonzept, welches so nur «once in a lifetime» ausgezeichnet passt.

Zu sehen ist das Visual auf den Strassen von Winterthur und in weiteren digitalen und analogen Anwendungen. (pd/wid)