Ungestört einkaufen oder in Ruhe einen Kaffee trinken, während die Kinder von einem pädagogisch ausgebildeten Team betreut werden: Diesen Service bietet das Kinderparadieses im Einkaufszentrum Letzipark. Evoq konzipiert laut Mitteilung die Neugestaltung des Kinderparadieses und begleitet den Refresh, «um dieses in eine fantastische Weltraumwelt zu verwandeln».

Knuffige Ausserirdische, fremde Planeten, futuristische Raumschiffe: Auf Kinder von zwei bis acht Jahren wartet nicht nur ein Hütedienst, sondern auch ein spielerisches Abenteuer im Weltraum. Inmitten einer farbenfrohen, ausserirdischen Kulisse können die Kleinen kreativ sein, die Planeten unseres Sonnensystems kennenlernen und sich an den freundlichen fremden Wesen erfreuen. Ein raketenförmiges Zelt lädt zum Verstecken und Spielen ein und mit den Meteoriten-Sitzwürfeln kann sich die künftige Generation von Raumfahrerinnen und Raumfahrern austoben. Auch ein Malbuch mit Motiven aus der eigens entwickelten Welt, wurde realisiert.

Bestehendes Mobiliar wurde so weit wie möglich beibehalten, umgestaltet und gespritzt, um sich in die neue intergalaktische Themenwelt einzupassen. «Natürlich alles kindergerecht und basierend auf den Erfahrungswerten des pädagogischen Teams vor Ort», wie es in der Mitteilung heisst.

Verantwortlich beim Kunden: Chantal Hüsler; verantwortlich bei Evoq Communications: Adrian Schaffner, Beratung: Daniel Kuster, Konzept und Creative: Direction Sara Streule, Design: Corinne Brunner; Produktion: Christian Huggel, Perplex. (pd/cbe)