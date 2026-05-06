Yellow: Ein verlässlicher und innovativer Rechtsschutz

Publiziert am 06.05.2026

Die unabhängige Rechtsschutzversicherung mit Hauptsitz in Aarau hat für die Entwicklung ihres Markenauftritts Yellow beauftragt, wie die Kreativagentur mitteilt. Ziel war es, die Markenprägnanz zu steigern und die visuelle Einheitlichkeit zu stärken.

Die Zusammenarbeit startete mit einer Vertiefung der Markenidentität. Schnell wurde klar, dass die gelebte Kompetenz und Menschlichkeit der Mitarbeitenden der Versicherung in der Kommunikation noch stärker betont werden könnte, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Weiterentwicklung der Marke sollte sich daher nicht auf das visuelle Erscheinungsbild beschränken, sondern auch die unternehmerische Haltung als Ganzes umfassen. «Unsere Welt wird komplexer und damit auch die rechtlichen Herausforderungen im Alltag. Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden eine verlässliche und zugängliche Partnerin sein, die Klarheit schafft, wenn sie am wichtigsten ist. Der neue Auftritt transportiert genau dieses Versprechen», wird CEO Michael Romer zitiert.

Als erstes sichtbares Ergebnis ging die vollständig überarbeitete Website online. Sie orientiert sich konsequent an den Nutzenden und stellt konkrete Alltagssituationen in den Vordergrund statt Produktmerkmale. Technisch herausfordernd war dabei die Integration bestehender externer Anwendungen wie Prämienrechner und Kundenportal.

Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Agenturpartner Shape Dach. CEO Michael Romer begründet den Schritt mit dem zunehmend komplexen rechtlichen Umfeld: Der neue Auftritt solle das Versprechen transportieren, für Kundinnen und Kunden eine verlässliche und zugängliche Partnerin zu sein.

Die Überarbeitung weiterer Kommunikationsmittel ist laut Unternehmen bereits im Gang. Letzte Woche erschien der Geschäftsbericht erstmals im neuen Design. Produktbroschüren, Geschäftsdrucksachen und Social-Media-Kanäle sollen in den kommenden Wochen folgen. Grundlage für alle Anwendungen bildet ein umfassendes Corporate Design Manual. (pd/spo)