Weihnachtsvideos, die das geheime Leben der Nähfüsse zeigen, gehören bei Bernina schon fast zur Tradition. Dieses Jahr gibt es sie das vierte Mal in Folge.

Was tun Nähfüsse, wenn sie sich ausserhalb ihres natürlichen Habitats befinden? Wie reagieren sie, wenn man sie mit Geschenken überhäuft? Das Video deckt das erstaunliche Verhalten der Kerlchen auf.

Das Video wird von Bernina rund um die Welt eingesetzt – in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Kanälen, unter anderem auf Facebook und Instagram, über Messengerdienste und in Newslettern sowie auf YouTube. Alleine auf dem Instagram-Kanal der Schweizer Tochtergesellschaft von Bernina habe das Video laut Angaben von Bernina viele hundert Likes erhalten und vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/mj)