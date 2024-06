Seed: Eine Anleitung zur Biogasproduktion

Publiziert am 18.06.2024

In der Schweiz wird heute erst rund ein Zehntel der geeigneten organischen Abfälle zu Biogas vergoren. Um die Verwertung zu fördern, unterstützt die Schweizer Gasbranche die Einspeisung erneuerbarer Gase und den Bau neuer Anlagen über den Biogasfonds. Die Branche will die hiesige Gasversorgung bis 2050 vollständig klimaneutral machen.

Mit einer Serie von Projektfilmen zeigt der Verband der Schweizerischen Gasindustrie auf, wie erneuerbare Gase produziert werden. Die ersten beiden Filme thematisieren die Biogasherstellung in landwirtschaftlichen Anlagen in der Nähe von Burgdorf und Delémont. Statt Gülle und Mist direkt auf dem Feld auszubringen, werden sie gesammelt und in speziellen Anlagen zur Herstellung von einheimischem Biogas verwendet.







Seed hat die Filme in enger Zusammenarbeit mit dem Verband der Schweizerischen Gasindustrie recherchiert, entwickelt und umgesetzt. Regie führte Philipp Böhlen. Die Filme werden auf einer eigens entwickelten Landingpage (https://schweizer-biogas.ch) gezeigt. Kurzversionen finden Einsatz in den sozialen Medien. Zudem werden die Filme im Rahmen von Anlässen, Vorträgen und Präsentationen eingesetzt. (pd/spo)