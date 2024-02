Die Kreativagentur Neu hat für das neueste Mate-Getränk der Schweiz Ámate das Naming, das Design und den visuellen Auftritt entwickelt.

Mate ist ein traditionelles südamerikanisches Getränk, das aus den Blättern der Yerba-Maté-Pflanze hergestellt wird. Ámate beinhaltet einerseits Mate, ist aber auch ein spanischer Ausdruck und bedeutet «Liebe dich selbst.»

Aus diesem Gedanken ergibt sich auch das ikonische Design der Flasche, schreibt die Agentur in einer Mitteilung: Nur wer sich selbst liebt, kann andere lieben – die zwei roten Herzen spiegeln diese Dualität wider.

Auch die Visuals und Animationen in der Kommunikation von Ámate spielen mit der grafischen Interpretation von Liebe und Selbstliebe. Das kommt besonders zum Tragen, wenn mehr als eine Flasche zusammenkommen: Reiht man mehrere Ámate-Flaschen aneinander, entsteht eine Kette von Herzen: Aus Selbstliebe erwächst Liebe für andere, die ebenfalls weitergegeben wird.

Gleichzeitig sorgt diese zusätzliche Dimension für maximale Aufmerksamkeit im Regal am POS und an der Club-Bar. Mit voller Absicht, denn um den Schweizer Markt zu erobern, soll Ámate sich zunächst in der Club- und Barszene etablieren. Vertrieben wird Ámate von der Zollywood AG.

Verantwortlich bei Ámate / Zollywood AG: Oliver Jordan, Marco Ammann; verantwortlich bei Neu Creative Agency: Nicole Vizcardo, Finn van Grondel, Pian Gumpp, Maison Fitzgerald, Sandy Pfuhl, Nico Ammann; Fotografie Packshot: Oliver Nanzig, Fotografie Visuals: Gregor Brändli, Bildretusche: Lorenz Wahl. (pd/wid)