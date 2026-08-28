Publiziert am 28.08.2026

Laut der Agentur Allink habe der bisherige Marketingauftritt der SLKK mit dem veränderten, zunehmend digitalen Vergleichsverhalten von Versicherten nicht mehr Schritt gehalten. Ziel des Rebrandings sei es gewesen, «digitaler, fokussierter und näher» zu werden, wie es in einer Mitteilung heisst – ohne die bestehende Markenidentität grundlegend zu verändern. Dazu liess die Agentur eine neue Bildwelt produzieren, die laut eigenen Angaben das Team und die Nähe zu den Versicherten stärker in den Vordergrund rückt.

Die neue Website bildet gemäss Mitteilung das Kernstück des überarbeiteten Auftritts. Sie soll eine übersichtlichere Navigation sowie einen direkteren Zugang zu Formularen und Terminbuchungs-Tools bieten, die auch auf Smartphone und Tablet funktionieren.

(pd/cbe)