Mit einer gross angelegten Roadshow bereist die Firma R. Nussbaum in diesem Jahr die ganze Schweiz und präsentiert ihren Kundinnen und Partnern in einer mobilen, interaktiven Roadshow-Erlebniswelt die News und Innovationen hinsichtlich der Wasserverteilung von morgen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die von Zimmermann Communications entwickelte Kampagne unter dem Motto «Blicke hinter die Kulissen» soll Sanitärinstallateure und -planer animieren, sich für die Roadshow anzumelden und dort viel Wissenswertes von den Nussbaum-Experten zu erfahren und zu erleben. Die Kampagne wird in diversen Off- und Online-Werbemittel umgesetzt, von der persönlichen Direct-Mailing-Einladung, über Anzeigen in der Fachpresse hin zu animierten Online-Displays, Social Media Ads und verschiedenen POS-Werbemitteln.

