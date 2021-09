Department of Noise: Eine zentrale Währung der Zukunft

Die Welt ist komplex geworden. Täglich grüsst die Informationsüberflutung auf unzähligen, stark fragmentierten Kanälen, welche einem ständigen, technologiegetriebenen Wandel ausgesetzt sind. Dazu kommen der pandemiebedingte Wertewandel und das damit verbundene Bedürfnis nach einer klaren, menschlichen Haltung des Gegenübers: Dies sind die Zutaten, welche das Rebranding von Department of Noise (DoN) geprägt haben.

«Emotional offene und inspirierte Menschen sind die treibende Kraft für gesellschaftlichen Fortschritt – und damit der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft», lässt sich Philipp Schweidler, Partner bei DoN, in einer Mitteilung zitieren. «Hierzu wollen wir mit unserer Arbeit einen Beitrag leisten: indem wir dabei helfen, Werte und Ambitionen eindeutig und emotional zu kommunizieren und erlebbar zu machen. Die Verschiebung in der Markenwahrnehmung ist längst Realität: weg von einer rationalen Auseinandersetzung, hin zu einem emotionalen Erlebnis.»

Diese Ansprüche auf die visuelle Ebene zu übersetzen war die Aufgabe der deutsch-bulgarischen Branding-Agentur Fiction. Sie hat ein System kreiert, das es schafft, die Marke DoN so darzustellen, wie sie ist: menschlich, mutig und gleichzeitig objektiv. Sofia Dimitrova, Partnerin bei Fiction: «Die Hauptinspiration der visuellen Sprache von DoN war die Überlagerung von Schall- und Lichtwellen und wie wir diese wahrnehmen. Mit dem daraus entwickelten mehrschichtigen Gestaltungskonzept kann die Marke flexibel zum Ausdruck gebracht werden.»



Florian Goetze, Partner bei DoN, ergänzt: «Fiction hat es geschafft, unsere Marke auf unglaublich natürliche Art und Weise zu inszenieren. Well done! Und bei einem Branding-Prozess einmal auf der Kundenseite zu sitzen, war für uns eine sehr aufschlussreiche Erfahrung.»

Sichtbar ist das neue Corporate Design ab sofort auf allen digitalen Kanälen von DoN. Passend zur neuen Positionierung wurde auch der Webauftritt komplett überarbeitet.

Verantwortlich bei Department of Noise: Florian Goetze, Philipp Schweidler (Strategie Positionierung, Creative Direction), Michael Stuber (Strategie Positionierung); verantwortlich Fiction: Jordan Petrov (Strategie Visual Identity), Sofia Dimitrova, Atanas Teodosiev (Brand Design); Brand Presentation Movie: Fiction, Department of Noise (Konzept), Silviya Ivanova (Animation), Department of Noise (Sound). (pd/cbe)