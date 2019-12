PRfact verstärkt mit der Eröffnung der Niederlassung in Genf gezielt seine Kompetenz im Bereich Luxus, heisst es in einer Mitteilung. Mit den Mitarbeiterinnen Jessy Schrag, Anne Moghimi Csànk und unter der Leitung von Althea Mani sei der Standort bereits mit einigen namhaften Kunden gestartet – etwa Longchamp oder der Group Michel Reybier Hospitality. «Wir bauen unsere Agenturkompetenzen gezielt aus. Der Standort Genf erweitert unser Portfolio mit Fokus Luxusbrands perfekt», wird Managing Director Marc Schlittler zitiert. «Wir kreieren damit eine ‹Luxury-Boutique› in unserer Agentur.»

Die Westschweizer Standorte von PRfact würden neu entstandene Synergien bestmöglich nutzen. PRfact deckt in der Westschweiz die gesamte Kompetenzpalette ab – von Public Relations, über Digital Marketing und Influencer-Relations bis hin zu Live Marketing, heisst es weiter. PRfact hat neu 36 Mitarbeitende an den drei Standorten Zürich, Lausanne und Genf. (pd/cbe)