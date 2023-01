NeoVac, der Schweizer Komplettanbieter für intelligente Lösungen rund um Energie und Wasser, hat 2022 seinen Markenauftritt und die damit verbundene Brandexperience überarbeitet. Der neue Claim «Making Energy Smarter» fasse die gelebte Macher-Mentalität des Unternehmens sowie die Ambition, der Energiezukunft mit weitergedachten Lösungen zu begegnen, zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um diese Haltung nicht nur sichtbar, sondern auch hör- und damit erlebbar zu machen, hat NeoVac zusammen mit der Zürcher Audio-Branding-Agentur Department of Noise eine Sound Identity entwickelt: für ein schlüssiges und durchgängiges Markenerlebnis über alle Touchpoints hinweg.

«Eine lebendige Marke muss auch hörbar sein – egal ob B2B oder B2C», lässt sich Michael Eugster, Leiter Marketing bei NeoVac, in der Mitteilung zitieren. «DoN hat das Potential von Sound im Branding-Kontext frühzeitig erkannt und ist deshalb in dem Bereich klar führend in der Schweiz – was uns die Entscheidung einfach gemacht hat. Und dass uns intern die Mitarbeitenden schon während des Prozesses die Assets fast aus den Händen gerissen haben, spricht eine klare Sprache.»

Die Sound Identity mache laut Mitteilung den Innovationsgeist von NeoVac spürbar und etabliere dabei den «Macher» im Sinne eines vorausschauenden Marktleaders: dynamisch, selbstbewusst und optimistisch. Im Prozess diente dabei sinnbildlich ein «digitaler Büffel» als Leitbild, der für die Marke steht und gleichzeitig die Geschichte wie auch die heterogene Belegschaft von NeoVac miteinbezieht.

«Wir sind begeistert vom Ergebnis!», fügt Michael Eugster an. «Die zahlreichen Sound Assets, welche auch die Brand Voice umfassen, helfen uns, im Alltag präzise und effizient zu kommunizieren und dabei breitbeinig unsere Identität zu stützen: eben immer einen Schritt voraus.»

Die neue Sound Identity ist ab sofort auf allen Kommunikationskanälen zu hören.

Verantwortlich bei NeoVac: Michael Eugster (Leiter Marketing), Lena Pfister (Marketing Manager), Sven Büchel (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei Department of Noise: Florian Goetze und Ph!L!pp Schweidler (Strategy & Creative Direction), Meng Tian (Consultant), Yves Gerber (Creative Producer). (pd/mj)

