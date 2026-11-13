Geri Aebi: Neuer Job für langjährigen Wirz-Chef

Publiziert am 13.11.2026

Per sofort übernimmt Geri Aebi als Delegierter des Vorstandes die Geschäftsleitung bei GC Frauenfussball, die aktuell auf dem 3. Platz der AXA Women’s Super League liegen. Er folgt auf Piero Bauert, der auf eigenen Wunsch aus all seinen operativen Funktionen ausscheidet.

Geri Aebi ist langjähriges Mitglied des GC-Zentralvorstandes, VR-Präsident der GC Campus AG sowie Gründungs- und Vorstandsmitglied der GC Frauenfussball AG. Durch diese Funktionen und dank seiner über 30-jährigen CEO-Tätigkeit in der Werbebranche verfügt er über breite Sport- und Fussballkenntnisse, umfassendes Marketing- und Kommunikationswissen sowie eine grosse Führungserfahrung.

Geri Aebi studierte Ökonomie an der Universität Zürich. Daneben startete der Predigersohn als Texter bei Aebi & Partner, der ersten Agentur seines legendären Bruders Jean Etienne, bevor er für 15 Jahre nach Österreich wechselte. 2002 übernahm Aebi die Führung der Wirz Werbung, wurde 2008 Vorsitzender der Gruppenleitung und zwei Jahre später CEO der Wirz-Gruppe.

Ansprechperson für Sponsoren und Medien

Aebi wird zusammen mit Theo Karapetsas, dem Geschäftsführer im Bereich Sport, sowie Thomas Schmidli, dem Geschäftsführer im Bereich Corporate Services, die Geschäftsleitung bilden. Dabei wird er einerseits eine Integrations- und Koordinationsrolle nach innen übernehmen, andererseits als Ansprechperson nach aussen gegenüber den diversen GC-Stakeholdern, den Sponsoren und Gönnern sowie den Medien agieren. «Als ambitionierter Spitzenclub wollen wir gemäss unserer Strategie die erste Adresse für Talente im Schweizer Frauenfussball sein. Dafür braucht es weiterhin eine verstärkte Professionalisierung und nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen, wozu ich mit meinem persönlichen Engagement gerne einen zusätzlichen Beitrag leisten will», lässt sich Geri Aebi zitieren. (pd/ma)