Toniq: NeoVac gehört zu den ersten Soda-Kunden

Publiziert am 12.11.2026

Toniq hat mit Soda eine Brand-Music-Plattform aufgeschaltet, die laut Mitteilung in der Schweiz betrieben wird. Das Angebot umfasst Production Music, Soundeffekte und individualisierbare Musikstücke. Sämtliche Inhalte produziert die Agentur nach eigenen Angaben inhouse. Sie sollen damit weltweit rechtssicher eingesetzt werden können.

Toniq positioniert die Plattform als Alternative zur Suche in grossen Musikkatalogen. Statt Titel aus umfangreichen Bibliotheken auszuwählen und Lizenzfragen einzeln zu klären, greifen die Content-Verantwortlichen auf eine Auswahl zurück, die auf die jeweilige Marke abgestimmt ist.

NeoVac setzt Soda als eines der ersten Unternehmen ein. Für den Anbieter von Lösungen in den Bereichen Energie und Wasser wurden zentrale Musikstücke mit Elementen seiner Sound Identity versehen, darunter das Soundlogo. Damit soll die Marke auch in kurzen Formaten wie Bumper-Ads bereits in den ersten Sekunden akustisch erkennbar sein. «Ein klarer Markenauftritt sollte nicht beim Bild aufhören», lässt sich Sven Büchel, Digital Marketing Manager bei NeoVac, in der Mitteilung zitieren. Die Plattform spare Zeit im Prozess und sorge dafür, dass der Content «nicht nur nach NeoVac aussieht, sondern auch nach NeoVac klingt».

Toniq hat unter anderem den Markensound von Bank Cler, Energie 360°, Groupe Mutuel, Ifolor, NZZ, Raiffeisen, Smile, Sunrise und der ZHAW entwickelt. (pd/cbe)