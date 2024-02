Die Berner Fachhochschule Wirtschaft bildet rund 2500 Studierende aus und konzentriert sich in ihrer Lehre und Forschung auf praxisnahe Forschungsschwerpunkte wie Sustainable Business. Die Produktionsfirma Nutshell hat diese Ausgangslage zum Anlass genommen, die Wirtschaft als einen zirkulären Kreislauf zu verstehen, in welchem Innovation und Bildung miteinander eng verwoben sind, heisst es in einer Mitteilung.







Was passiert nun, wenn diese Zirkularität weitergedacht und als filmisches Konzept verwendet wird? Gedacht, getan. Das Resultat: Ein Imagefilm für die BFHW der weder einen Anfang noch ein Ende hat.

Im Zentrum der Brand-Awareness Kampagne stehen neben verschiedenen Fotosujets ein Hauptfilm, der die Positionierung der Hochschule als nachhaltiges Bildungsinstitut manifestieren soll. Das Filmteam arbeitet dabei ausschliesslich mit Studierenden-, Angestellten und Laien aus dem Raum Bern.