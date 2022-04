Alea Iacta: Elisabeth Reisp verstärkt das Team

Elisabeth Reisp verstärkt ab sofort die St. Galler Kommunikationsagentur Alea Iacta. Als Beraterin bringt die ausgewiesene Kommunikationsexpertin und langjährige ehemalige Journalistin ihre Erfahrung und Vernetzung ins Team von Alea Iacta PR & Consulting ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit dem Eintritt der 39-jährigen Thurgauerin baue die Alea-Iacta-Gruppe die Beratungskompetenz weiter aus. Bis Ende März 2022 leitete sie im Rahmen einer Vertretung die interne Kommunikation der Helvetia-Gruppe mit ihren rund 11'000 Mitarbeitenden. Von 2018 bis 2021 war sie Leiterin Kommunikation der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi in Trogen AR.

Zuvor prägte Elisabeth Reisp rund zehn Jahre als Redaktorin und Reporterin die Berichterstattung von St. Galler Tagblatt (Stadtredaktion), Ostschweiz am Sonntag und Thurgauer Zeitung (Redaktion Frauenfeld) mit, wie es weiter heisst. Bereits während dieser Zeit habe sie im Rahmen von Spezialprojekten Erfahrung in Strategieentwicklung, Change- und Krisenkommunikation gesammelt. Diese habe sie in den vergangenen Jahren vertieft, als sie bei der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi mit ihrem Team die Kommunikation weiter professionalisierte. (pd/cbe)