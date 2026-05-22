Transformer: Empa lanciert interaktiven Online-Jahresbericht

Publiziert am 22.05.2026

Gemeinsam mit der Zürcher Agentur Transformer entstand für den Jahresbericht 2025 der Empa ein interaktives digitales Format, das wissenschaftliche Inhalte nutzerzentriert aufbereitet, teilt die Agentur mit. Herzstück des neuen Berichts sind ausführliche Projektstories sowie ein interaktiver Zeitstrahl mit einem Überblick über zentrale Forschungsthemen des vergangenen Jahres.

Den Einstieg bildet ein physisches Mailing mit Fragen wie «Helfen Nanopartikel gegen Krebs?». Über QR-Codes gelangen Leserinnen und Leser direkt zu den digitalen Vertiefungsinhalten. (pd/spo)