Publiziert am 11.05.2026

Die Studie hat die Swissreputation Group zusammen mit Pressrelations Schweiz erstellt. Sie wertet mit KI-Unterstützung Schweizer Medienquellen aus dem Zeitraum April 2025 bis März 2026 aus.

Ausschlaggebend für den Spitzenwert von EnergieUri ist gemäss einer Mitteilung die überdurchschnittlich positive Tonalität der Berichterstattung – getragen von Projekten wie dem Bau eines grossen Batterienspeichers, einer alpinen Solaranlage und neuer Windkraftanlagen auf 2300 Metern. Die geringere Medienpräsenz im Vergleich zu Axpo und BKW wurde dadurch rechnerisch kompensiert.

Bei den grossen Versorgern belasteten vor allem Schlagzeilen zu Managementlöhnen und stockenden Nachhaltigkeitsprojekten das Medienbild: Bei der BKW sorgten Berichte über Altersdiskriminierung und ein gestopptes Windparkprojekt für negative Tonalität, bei Axpo Reaktorausfälle und die Nichterfüllung eines Lohndeckels. In der thematischen Aufschlüsselung entfielen 38 Prozent aller Beiträge auf Produkt- und Servicethemen, 20 Prozent auf Wirtschaftsergebnisse – letztere Kategorie wies mit einem Tonalitätswert von 0,11 das schlechteste Stimmungsbild aus.

Die Herausgeberin der Studie, swissreputation.group, ist ein auf Reputationsmanagement spezialisiertes Beratungsunternehmen – ein Interessenkonflikt, den die Mitteilung nicht thematisiert. (pd/nil)