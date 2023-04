Jung von Matt Brand Identity hat in Zusammenarbeit mit dem Kernteam von Jenewein die Markenidentität der Leadership- und Kulturentwicklungsorganisation erarbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Kern stehe dabei die Fähigkeit von Menschen zur Selbstfindung durch neue Denkweisen, welche sie dazu zu befähigt, ihre Potenziale zu entfalten.

Der Markenleitsatz «Moving Mindsets» wurde laut Mitteilung durch dynamische Design-Elemente umgesetzt. Die Veränderungen der Strichstärken im Logo zeigen stilisierte Wellenbewegungen, die im statischen Zustand eine prägnante Darstellung ergibt, welche sich im Bewegtbild vollkommen entfalten. Der Anstoss von neuen Denkweisen und Transformationen kommt auch durch die visuelle Verstärkung des «new» im Firmennamen zu tragen.



«Wer in der heutigen Welt erfolgreich führen will, braucht nicht nur schlaue Lösungen und perfekte Prozesse. Was es vor allem braucht, ist eine neue Haltung», wird Wolfgang Jenewein, Titularprofessor an der Universität St. Gallen und Gründer der Jenewein, in der Mitteilung zitiert. «Ein Mindset, das uns dazu befähigt, mit jeder Veränderung umzugehen.»

Verantwortlich bei Jenewein: Wolfgang Jenewein, Jonas Halder, Maximilian Gutt-Will; verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Christina Widmann (Creative Direction), Hannah Andresen (Design), Basil Hefti (Motion), Aurélie Hepper (Beratung), Thomas Deigendesch (Strategie). (pd/yk)