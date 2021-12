Der Etat wurde nach einem mehrstufigen Pitchverfahren im Frühjahr 2019 dank fundierter Strategiearbeit und klarem Markenverständnis an die Agenturgruppe Fachwerk Kommunikation AG in Sursee vergeben. Es entstand laut Mitteilung «ein prägnanter Name, ein klares Branding und eine durchdachte Kampagne».

«Die Eröffnung der Wellness-Therme und somit die Marke und Werte hautnah erleben zu dürfen, ist nach all den Jahren der Vorbereitung und Arbeit ein Moment der grossen Gefühle. Das Resultat der hervorragenden Zusammenarbeit mit Nina Suma und ihrem Team ist einzigartig und erfüllt mich mit grossem Stolz», wird Nektarios Thanasis, CEO und Partner Fachwerk Kommunikation, zitiert.

Nebst der Erarbeitung der Markenstrategie und Markenidentität ist Fachwerk für die Mediastrategie und für das Mediabuying zuständig. Die in drei Wellen konzipierte Lancierungskampagne «besticht durch einen ausgewogenen Mix» aus elektronischen und analogen Werbemitteln wie Plakate, Screens, Inserate, Banner, Radiospots und PR, wie es weiter heisst. Mit der Gestaltung und Produktion von Printmaterialien wie Broschüren, Menükarten, sowie dem Packaging-Design von einzelnen Shop- und Samplingartikeln war Fachwerk ebenfalls betraut.

«Was mich in der Zusammenarbeit mit Fachwerk begeistert, ist das Herzblut, der Mut, die Freude und die Kombination eines klaren Markenverständnis und hoher Kreativität. Das Ziel wurde nie aus den Augen verloren und dafür bedanke ich mich herzlich bei Nektarios Thanasis und seinem tollen Team», so Nina Suma, Geschäftsführerin von ThermalBaden.

Verantwortlich bei ThermalBaden: Nina Suma (Geschäftsführerin), Doris Muhr (Leiterin Marketing & Verkauf), Cindy Funk (Marketing Verantwortliche), Caroline Lang (Social Media), Tim Zahlten (Digital Marketing); verantwortlich bei Fachwerk: Nektarios Thanasis (CEO & Partner), Damian Wolfisberg (Leiter Werbeagentur & Senior Berater), Tino Heuter (Creative Director), Livia Strässle (Junior Beraterin), Marina Widmer (Junior Beraterin), Stephanie Jagdt (Graphic Designerin), Dave Seiler (Graphic Designer). (pd/cbe)