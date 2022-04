Centravo: Erich Rava wird Kommunikationschef

Seit dem 1. April 2022 führt Erich Rava die Unternehmenskommunikation und das Marketing der Centravo-Gruppe in Lyss. Die Aufgaben waren bis zum Zeitpunkt extern mandatiert und werden nun neu über die ganze Gruppe hinweg zentralisiert und gebündelt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Auf dem Weg zu einer integrierten Kommunikation, die alle Geschäftsbereiche einschliesse, gelte es verschiedenste strukturelle und auch organisatorische Aufgaben zu lösen. Rava leite neben der internen und externen Kommunikation auch die Nachhaltigkeitskommunikation, wirke als Mediensprecher, sei Ansprechpartner für Behörden und Verbände und baue mit seinem Team die Marketingkommunikation für die Vertriebsorganisation auf.

«Ich freue mich sehr auf die spannenden und vielseitigen Aufgaben hier bei der Centravo», wird Rava in der Mitteilung zitiert. Er werde in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat die strategische Ausrichtung der Gruppe kommunikativ vorantreiben. «Die aktuell gestiegenen Anforderungen aller Stakeholder und Endkonsumenten, gerade in Bezug auf Wissen und Informationen zur Qualität von Lebensmittel, deren Herkunft und Zusammensetzung und letztendlich auch die Einschränkungen und Vorgaben behördlicher Regulatorien, sind eine tägliche Herausforderung», so Rava weiter.

Vor seinem Eintritt in die Centravo AG war Erich Rava Kommunikationsleiter beim IGE, Institut für Geistiges Eigentum sowie als Head of Marketing-Communication bei Admeira, heisst es weiter. Er blicke auf eine über 25-jährige Erfahrung in der Kommunikation zurück. Rava besitzt einen CAS in Krisenkommunikation und schreibt zurzeit seine MAS-Thesis an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Corporate Communication Management. (pd/cbe)