Aroma Creative: Erlebniswelt für Trauffer gebaut

Stapo Zürich

Pandemie zwingt Social-Media-Team zum Ausbau

Mit der steigenden Zahl an Demos in Zürich wächst das Interesse an der Polizeiarbeit. Um dies auf den sozialen Medien kommunikativ bewältigen zu können, wurden nun weitere Mediensprecher für diese Arbeit ausgebildet.

von Christian Beck