Cybercrime ist relativ risikoarm und relativ einfach in der Umsetzung – und damit attraktiv für eine wachsende Zahl von Cyberkriminellen, die immense finanzielle Schäden anrichten. Umso erstaunlicher, dass es dagegen noch keine wirksame Unterstützung und keine nachhaltige Lösung gibt. Sowohl Gesetzgeber als auch Privatkunden und Finanzdienstleister stehen den Betrügern meist hilflos gegenüber.

Das will Cybera nun ändern. Cybera hat dazu ein interdisziplinäres Team mit erfahrenen Experten aus den Bereichen Cybersecurity, Strafverfolgung und Wirtschaft zusammengestellt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Komplexes Thema, pragmatische Lösung

Der neue Markenauftritt muss die Vision und das Dienstleistungsangebot des Start-ups mit Sitz in Zürich und New York direkt auf den Punkt bringen. Vor allem für die Pre-Seed-/Seed-Phase und die damit verbundenen Finanzierungs-Pitches sind ein klares Versprechen und eine ausdrucksstarke Markenidentität entscheidend.

Der neue Claim und das binäre On-/Off-Symbol greifen das Wesen der digitalisierten Welt auf. Cybera hat eine effektive Plattform entwickelt, die mehrere Technologie-Produkte zu einer Lösung kombiniert – mit dem alleinigen Ziel, finanziell motivierte Cyberkriminalität zu verhindern. Die Daten können in Realtime abgefragt werden. Kurz: Always on.

Der Auftritt zum neuen Brand ist laut Mitteilung «minimalistisch, schlicht und gleichzeitig selbstbewusst». Die Farben Schwarz und Lime dominieren. Die Typo ist modern, clean und bold. Im direkten Kontrast dazu veranschaulichen überraschende Illustrationen die Rolle von Cybera.





«TBS hat uns direkt verstanden und es innert kürzester Zeit geschafft, die komplexe Materie mit einem prägnanten Auftritt und schlichten Illustrationen punktgenau darzustellen. Wir schätzen ihre frischen Ideen, die pragmatischen Umsetzungen und ihre offene Art», wird Nicola Staub, Gründer und CEO von Cybera, in der Mitteilung zitiert.

Mit der Deadline zum Pitch war klar: Es wird gesprintet. Im direkten Austausch wurden die zentralen Inhalte und die Markenidentität für Cybera Global in kürzester Zeit entwickelt. Bereits zwei Wochen nach dem Briefing ging es an die Umsetzung des Webdesigns, die Content-Entwicklung und die Programmierung. Parallel wurden ein Pitch Deck und die Unternehmenskommunikation realisiert. Mit Erfolg: Das Start-up hat laut Mitteilung in kürzester Zeit viel Präsenz in den Medien bekommen und bereits einige Investoren und potenzielle Kunden in den Pitches nachhaltig überzeugt. (pd/cbe)