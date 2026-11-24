Publiziert am 24.11.2026

Susanne Wille, Generaldirektorin der SRG, ist die erste Trägerin des HarbourClub-Awards. Die Vereinigung Schweizer Kommunikationschefinnen und -chefs grosser Schweizer Unternehmen hat den Preis an ihrem 21. Symposium zum ersten Mal verliehen. Ausgezeichnet wird damit eine Persönlichkeit aus der Schweiz, die in den vergangenen 18 Monaten besonders wirkungsvoll, glaubwürdig und vielseitig kommuniziert hat. Das teilt der HarbourClub mit.

Im Sommer konnten alle Mitglieder des Clubs Vorschläge einreichen. Der Vorstand nominierte daraus drei Personen: Nicolas Bideau, Chef Kommunikation im Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Susanne Wille und Murat Yakin, Trainer der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Männer. Wille wurde mit komfortablem Vorsprung auf den ersten Platz gewählt.

«Orientierung ohne falsche Sicherheit»

In seiner Laudatio begründete HarbourClub-Präsident Hans-Peter Nehmer die Wahl so: «Susanne Wille zeigt, was Kommunikation leisten kann, wenn es schwierig wird: Als Generaldirektorin der SRG muss sie verändern und gleichzeitig Sicherheit vermitteln. Sparen und gleichzeitig Perspektiven schaffen. Den Service public verteidigen und gleichzeitig deutlich machen, dass auch die SRG sich verändern muss.» Damit gebe sie Orientierung, ohne falsche Sicherheit zu versprechen.

Wille sagte zur Auszeichnung laut Mitteilung: «Diese Auszeichnung freut und ehrt uns. Sie fällt in eine Zeit, in der die SRG und alle Mitarbeitenden, die täglich für unser Publikum einstehen, mehr gefordert sind denn je.» Das öffentliche Medienhaus habe einen politischen Sparauftrag zu erfüllen, müsse in einer veränderten Medienwelt bestehen und sich neu erfinden. «Umso wichtiger ist es mir, zuzuhören, im Austausch zu stehen und Brücken zu bauen.»

Bereits Medienmanagerin des Jahres

Es ist nicht die erste Auszeichnung für Wille in diesem Herbst. Ende Oktober hatte das Medienmagazin Schweizer Journalist:in sie zur Medienmanagerin des Jahres gekürt. Die Redaktion begründete den Entscheid damit, dass Wille massgeblich zur deutlichen Ablehnung der Halbierungsinitiative beigetragen und die SRG trotz einschneidender Sparmassnahmen umsichtig geführt habe.

Der nächste HarbourClub-Award wird am 23. November 2027 am nächsten Symposium verliehen. Gastgeberin ist dann Swiss Life, der Anlass findet auf dem Landgut Bocken in Horgen statt. (pd/cbe)