Publiziert am 24.11.2026

Rund jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter ist von Endometriose betroffen. Die chronische Erkrankung bleibt dennoch oft jahrelang unerkannt, weil starke Periodenschmerzen häufig verharmlost werden, teilweise auch von den Betroffenen selbst. Die Materialien arbeiten deshalb mit der Botschaft «Starke Schmerzen sind nicht normal» und sollen Betroffene dazu bewegen, Menstruationsbeschwerden früh medizinisch abklären zu lassen.

Postkarte und Leporello richten sich an Betroffene. Sie informieren über Symptome, Therapiemöglichkeiten und regionale Anlaufstellen. Zudem verweisen sie auf die Patientenorganisation Endo-Help, mit der das Amt bei der Sensibilisierung zusammenarbeitet.

Für medizinische Fachpersonen gibt es eine Fachbroschüre und einen standardisierten Symptomfragebogen. Beides soll bei der Früherkennung und Abklärung helfen. Die Inhalte wurden ausserdem für die Website des Amts für Gesundheit aufbereitet.

Gestalterisch setzt die Agentur auf eine emotionale Bildwelt, handschriftliche Elemente und eine einfache Sprache. «Gerade bei Erkrankungen wie Endometriose ist es wichtig, medizinische Informationen so aufzubereiten, dass sie möglichst verständlich sind und Orientierung bieten», lässt sich Tarja Zingg, CEO von Lumina Health, in der Mitteilung zitieren. Eva Maria Mödlagl, Leiterin des Amts für Gesundheit, sagt, mit den Materialien würden Betroffene sensibilisiert und Fachpersonen unterstützt. (pd/cbe)