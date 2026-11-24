Publiziert am 24.11.2026

Am Freitag gab die SVP ihr Zweierticket für die Nachfolge von Guy Parmelin im Bundesrat bekannt. Die Kombi Thomas Aeschi und Michael Graber sorgt für viel Kritik, auch innerhalb der Partei. Im persoenlich.com-Podcast diskutieren Verleger Matthias Ackeret und Redaktorin Sandra Porchet über die Reaktionen und die Berichterstattung der Medien. Sie sprechen auch über die Rolle der Spin Doctors. Ackeret erinnert sich an eine Zeit, in der die PR-Berater noch toxisch waren. «Heute sind sie ein Teil des Politbetriebs.» Die beiden Kandidaten seien als «Hooligans» gebrandet, bemerkt Porchet ihrerseits. Sie fragt sich, was ein Spin Doctor braucht, um sie in wählbare Bundesräte zu verwandeln.

Diesen Herbst wurden mehr als 300 Stellen in den Medien abgebaut. Dagegen protestierten am Samstag 2000 Personen auf dem Bundesplatz in Bern. Sandra Porchet war dabei und sagt, warum es eine Good News und eine Bad News ist.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (spo)