Vitamin 2: Es bitzli Olma dank Pätch

Die Absage der Olma 2020 war ein herber Schlag, doch die Olma Messen St.Gallen wollten nicht stillsitzen und aufs nächste Jahr warten, wie es in einer Mitteilung von Vitamin 2 heisst. Man wollte den treuen Ausstellern eine andere Plattform bieten, um ihr Geschäft anzukurbeln und den persönlichen Kontakt zu den Kunden wiederherzustellen. Und nebenbei wollte man der Bevölkerung auch ein Stück Gesellschaftsleben zurückgeben. Eben ein bitzeli Raclette, Rüstmesser, Riesenrad.







Mit «Pätch» wurde ein Konzept entworfen, das auf die anhaltende Covid-19-Situation abgestimmt war – mit die grösste Herausforderung – schliesslich änderten sich die Gegebenheiten laufend, noch dazu ohne «Endlos-Budget». So wurde in knapp drei Monaten ein komplett neuer Messeevent auf die Beine gestellt: Angefangen von der Namensfindung über das Branding bis zur Bekanntmachung und Aktivierung. Die Besucher/innen erwartete ein vielseitiges Programm mit viel Kulinarik, Kultur und Chilbi.





Die breit gefächerte Zielgruppe in der Region Ostschweiz wurde über eine crossmediale Kampagne angesprochen: Plakate, klassische Inserate sowie redaktionelle Berichte in der Tages- und Wochenpresse, Wettbewerb übers Lokalradio, Sticker-Flyer per Promopost in St.Galler Haushalte, Passenger-TV, Social Media, Google-Ads und Display sowie Newsletter an die Online-Community. Diese erzeugten Wirkung und an den sechs Messetagen besuchten trotz stark ansteigenden Corona-Zahlen über 15’000 Besuchenden die Pätch – die Olma Messen St. Gallen haben es bewiesen, eine Messe mit massgeschneidertem Schutzkonzept funktioniert auch in dieser schwierigen Zeit.

Verantwortlich bei Olma Messen St.Gallen: Christine Bolt (Direktorin), Marco Wehrli und Manuela Fürer (Gesamtverantwortung Kommunikation); verantwortlich bei Vitamin 2: Rene Kappeler (Gesamtverantwortung), Domenica Fraefel (Digital und Social Media), Ramon Lenherr (Art Direction), Dominic Rechsteiner und Jan Lindauer (Grafik/Motiondesign); Netzwerkpartner: Sénic (Animation für SoMe-Ads), Feine Feder Nathalie Schoch (Text & PR/Medien), OMAs (Online Ads und Social Media). (pd/lol)