Reach Partners: Esra Yiğit stösst zum Team

Als Verantwortliche für Account und Project Management verstärkt Esra Yiğit das Team der Zürcher Branding und Digital Agentur, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuletzt war Yiğit bei Globus als Marketing Manager für die Entwicklung und den Aufbau der Partner Business Strategie zuständig. Als Brand Director bei Publicis sowie als Senior Consultant bei The House Agency hat sie zuvor auf Agenturseite langjährige Erfahrung im Account Management und in der Leitung anspruchsvoller Projekte gesammelt.

Bei Reach Partners übernimmt Yiğit die Betreuung der Schlüsselkunden und wird das Team mit ihrem fundierten Know-how im Management von nationalen Accounts perfekt ergänzen. (pd/wid)