Standing Ovation: Etienne Ruppen wird CEO

Bereits seit knapp zehn Jahren bei Standing Ovation sowie seit 2022 Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident, übernimmt Etienne Ruppen die Funktion des CEO. Gründer Michael Dancsecs bleibt Mitinhaber der Agentur und Mitglied des Verwaltungsrates. «Verantwortlich für das Business Development, sorgt er weiterhin mit Pioniergeist und neuen Ideen dafür, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt und weiterwächst», wie es in einer Mitteilung heisst.

In ihren Geschäftsleitungsaufgaben werden die beiden Inhaber Ruppen und Dancsecs durch insgesamt 20 Jahre Erfahrung in der Kreation und Produktion unterstützt. Denn: Fast seit Beginn mit dabei, feierte Claudia Gambini kürzlich ihr 15-Jahr-Jubiläum bei Standing Ovation. Sie übernimmt als COO nun die operative Führung der Agentur. «Mit ihrer Leidenschaft, mit der sie schon die unterschiedlichsten Aufgaben bei Standing Ovation anpackte, wird sie im Management die Gesamtverantwortung über die beiden Bereiche Creation & Production wahrnehmen», wie es weiter heisst.

Seit fünf Jahren im Team von Standing Ovation dabei und neu im Management, übernimmt Laura Eberspächer als Head of Creation die fachliche Leitung des Bereichs Creation. Eberspächer habe in der Agentur bereits für neue Impulse gesorgt, indem sie den Prozess für ganzheitliches Erlebnisdesign «FOX. Focus On Xperience.» mitaufbaute. Neben ihren Geschäftsleitungsaufgaben wird sie als Senior Concept Developer weiterhin kreative Ideen für Kundenprojekte entwickeln.

Mit neuem Management und neuer Inhaberstruktur würden die Experten für Erlebnisdesign laut Mitteilung weiterhin auf ihre bewährten Prinzipien setzen: «Standing Ovation bleibt unabhängig und inhabergeführt.» (pd/tim)