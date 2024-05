Ego Communications: Evelyn Gorgos startet mit eigener Agentur

Publiziert am 03.05.2024

Dass sich Evelyn Gorgos selbstständig machen will, wurde erst beim diesjährigen Media Summit der Swiss Deluxe Hotels Ende April bekannt, ein Open-Knowledge-Format, das Gorgos vor drei Jahren für die Vereinigung ins Leben gerufen hatte. Auch das H Magazine, welchem sie ein Facelift verpasste und den ehemaligen Corporate-Titel in ein Special-Interest-Magazin verwandelte, geht auf ihre Initiative zurück. Insgesamt war sie fast sechs Jahre lang für die Kommunikation und Medienarbeit der Schweizer Luxushotelvereinigung tätig.

Vieles hätte sie am Schritt in die Selbstständigkeit gereizt: «Selbstständig zu sein, war schon immer ein Traum von mir. Nach diversen Jahren im Anstellungsverhältnis in der Corporate- wie auch Medienwelt freue ich mich nun auf die Unabhängigkeit», so die ehemalige Sportjournalistin gegenüber persoenlich.com. Sie bleibe auch künftig für die Herausgabe des H Magazines und den Onlineauftritt der Schweizer Luxushotelvereinigung als «Herzensprojekte» verantwortlich.

Darüber hinaus wolle sie in Zukunft gemeinsam mit Experten aus ihrem Netzwerk Coachings und Support in den Bereichen Medienarbeit, Content Creation und die Nutzung von KI anbieten «massgeschneidert und zu 100 Prozent auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten.» Dabei gehe es neben der Dienstleistung auch um die Weitergabe von Fachwissen. «In einer sich immer schneller verändernden Medienlandschaft und einer Flut von neuen digitalen Formaten und Tools wird es für Brands und Unternehmen immer wichtiger, den Anschluss nicht zu verpassen». Ausserdem habe sie immer schon Interesse an verschiedenen Projekten und Kollaborationen gehabt. Für diese Vielseitigkeit biete die Selbstständigkeit wieder mehr Platz. (pd/cbe)