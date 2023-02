Farner International: Expansion mit Markteintritt in Deutschland

Im November 2022 gab Farner bekannt, dass die Kobza Media Group und die VIM Group zu «Team Farner» stossen. Nun folgt der strategische Markteintritt in Deutschland durch den Zusammenschluss mit Kirchhoff Consult und Komm.passion. Damit erreicht die wachsende Agenturallianz einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Umsetzung ihrer Strategie, integrierte nationale Champions zu einem europäischen Marktführer für Kommunikationsberatung zusammenzuführen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Team Farner» verbinde «führende Beratungshäuser und die besten Strategie- und Kreativ-Köpfe, die Kommunikation als Schlüsselfaktor für den Erfolg einer Organisation betrachten».

Die rund 90 Mitarbeitenden von Komm.passion verbinden an drei Standorten in Hamburg, Düsseldorf und Berlin Beratungskompetenz, Prozesssicherheit und Agilität. Als Synthese aus Unternehmensberatung und Kreativagentur insbesondere bei komplexen Beratungsprojekten in den Bereichen Change, Health, Corporate, Marke und Digital hat sich Komm.passion in Deutschland eine führende Position erarbeitet.

Die Hamburger Kirchhoff Consult ist mit rund 60 Mitarbeitenden im wachsenden Markt rund um Sustainability-Themen aktiv und seit über 25 Jahren eine führende Anbieterin von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, bei der Begleitung von Börsengängen sowie in den Bereichen Investor Relations, ESG- und Nachhaltigkeitsberatung.

Wachstum getrieben von Kundenbedürfnissen

«Wir haben die klare Ambition, nationale Champions aufzubauen», wird Roman Geiser, Executive Chairman Farner International, zitiert. «Ich freue mich sehr, dass wir uns für den Markteintritt in Deutschland mit Komm.passion und Kirchhoff Consult mit zwei in ihren Bereichen führenden Consultancies zusammenschliessen. Sie haben denselben Mindset und denselben Blick auf aktuelle Kundenbedürfnisse, was unsere gemeinsame Reise antreibt: komplette, voll integrierte Kommunikationslösungen mit klarem Fokus auf Kreativität, Technologie und Digital. Das Ganze mit einer grossen Portion unternehmerischer DNA. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden in europäischen Kernmärkten eine völlig neue Beratungsqualität. Das ist aber nur der erste Schritt im deutschen Markt. Weitere Akquisitionen zum Aufbau einer Top-3 Agentur in Deutschland werden folgen.»

Mit diesem Zusammenschluss treten die bisherigen Gesellschafter der Komm.passion Alex Güttler, Frederik Bollhorst und Jelena Mirkovic sowie die Kirchhoff Consult Co-CEOs Jens Hecht und Vincent Furnari sowie Agentur-Gründer Klaus Rainer Kirchhoff in die Partnerschaft von Farner International ein. Klaus Rainer Kirchhof wird zudem Aufsichtsratsvorsitzender der Kirchhoff Consult AG. «Mit dieser Beteiligungsstruktur stärken wir die unternehmerische DNA unserer Agenturgruppe und schaffen eine Plattform für intensive internationale Zusammenarbeit», so Geiser.

Weiterhin gut gefüllte Pipeline

Das laufende Expansionsprogramm wird von Waterland, einer unabhängigen Investmentgesellschaft, unterstützt. Waterland kennt den europäischen Kommunikationsmarkt bestens, verfügt über breites digitales Know-how und hat mit der Digitalagentur DEPT bereits einen beeindruckenden europäischen Wachstumskurs zum Erfolg geführt.

Die Pläne von Team Farner stossen in zahlreichen europäischen Ländern auf grosses Interesse. «Wir haben offensichtlich eine Bewegung angestossen und führen in mehreren Märkten gute Diskussionen. Wir werden bald weitere Schritte kommunizieren dürfen – auch in der Schweiz», so Geiser. «Wir haben unseren historischen Wachstumskurs in den letzten Monaten stark beschleunigt und unseren Umsatz seit unserer Ankündigung im Februar 2022 praktisch verdreifacht. Wir werden dieses Tempo auch im laufenden Geschäftsjahr anschlagen.» (pd/cbe)