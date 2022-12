MYTY Group: Fabian Moritz ist neuer COO

Fabian Moritz kommt als Chief Operating Officer zur MYTY-Gruppe, mit dem Auftrag, die Tochtergesellschaften beim Erreichen ihrer Ziele innerhalb der Gruppe zu unterstützen. «In den letzten zwei Jahren hat MYTY mit dem Kauf von zehn Agenturen aus Deutschland und der Schweiz ein beachtliches Wachstum hingelegt», wird Moritz in einer Mitteilung zitiert. «Jetzt geht es darum, die Gruppe mit Leben zu füllen, sinnvolle Prozesse und Kommunikationsmethoden zu implementieren und den gemeinsamen Zweck herauszuarbeiten, damit das Zusammenwachsen nachhaltig und kontinuierlich gelingt.»

Der 46-Jährige verfügt über 18 Jahre Führungserfahrung in der Agenturbranche. Seine Agentur-Stationen in diesen Jahren waren Kempetrautmann (heute Thjnk), Jung von Matt, Dentsu und zuletzt Wefra Life. Dort war er als Geschäftsführer des auf Pharma- und Gesundheit spezialisierten Unternehmens beschäftigt und hat die strategischen Ziele gemeinsam mit den Gesellschaftern der Holding entwickelt und umgesetzt.

Als Kommunikator und Orchestrator will Moritz Mehrwerte aus MYTY heraus für alle Partnergesellschaften schaffen. Die erfolgreiche Eingliederung neuer Agenturen, Business Development und die Aktivierung von Synergieeffekten in den Bereichen Offering, Talent und Tech stehen im Vordergrund, wie es weiter heisst.

Moritz gehe es hierbei nicht um kurzfristigen Erfolg, sondern darum, ein Unternehmen und eine Marke zu entwickeln, die langfristig Bestand haben: «Unser Wettbewerbsvorteil für die Zukunft sind unsere Talente, unsere Menschen. Jetzt ist es besonders wichtig, eine Identität für MYTY zu schaffen und den Charakter der Gruppe weiterzuentwickeln.»

Die MYTY Group vereint derzeit neun Agenturen mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 22 Standorten in Deutschland und der Schweiz, darunter Hutter Consult, The House oder Monami. (pd/cbe)