IRF: Fabienne Farner verstärkt das Team

Seit 1. April unterstützt Fabienne Farner das Unternehmen IRF als Beraterin. Sie verstärkt IRF insbesondere in den Dienstleistungen Medienarbeit, Finanzkommunikation und Digital Communications, wie es in einer Mitteilung heisst.



Fabienne Farner studierte International Management an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW. Ihre Bachelorarbeit schrieb sie zur strategischen Krisenkommunikation der Schweizer Behörden während Covid-19. Vor ihrem Einstieg bei IRF arbeitete sie in diversen Unternehmen und zuletzt als Junior Consultant bei GLA, einer Digital Marketing Agentur.



In den letzten Jahren hat sich IRF als eines der führenden Schweizer Beratungsunternehmen für Wirtschaftsthemen etabliert. IRF zählt rund 40 schweizerische und internationale Unternehmen zu ihren festen Kunden. Zudem hat sich IRF in der Krisenkommunikation und bei der Begleitung von Kapitalmarkttransaktionen einen Namen gemacht, heisst es weiter. (pd/mj)