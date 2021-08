«Zeit, aufzustehen», das sagt sich das Team hinter Good Morning, dem neuen wirtschaftsliberalen Netzwerk, das die Schweiz aufwecken und in der Polit-Landschaft mitmischen will, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

«Als junge Bewegung, losgelöst von Parteiinteressen setzt sich Good Morning ein, für eine innovative und prosperierende Schweiz, in der sich jeder nach seinen Wünschen und Fähigkeiten frei entfalten kann. Farner verhilft Good Morning zu einem frischen Auftritt und setzt die Lancierungs-Kommunikation über alle Kanäle um», so die Mitteilung.

«Farner Consulting hilft uns mit einer modernen und ehrlichen Kampagne, in der Politik und der Öffentlichkeit Gehör zu finden», lässt sich Gründungsmitglied Philip Ransome zitieren.

Das Netzwerk richtet sich mit seinen Inhalten an ein vorwiegend junges Publikum, gespielt wird die Kampagne hauptsächlich auf digitalen Kanälen– gespickt mit unkonventionellen und überraschenden Aktionen im analogen Raum und mit redaktioneller Medienarbeit. Als erstes politisches Projekt kämpft Good Morning gegen die 99-Prozent-Initiative der Juso.

Verantwortlich bei Farner: Dimitry Parisi (Beratungsleitung und Digitale Strategie), Michel Grunder (Strategie und Media Relations), Simona Marty (Media Relations), Jakob Ehrensperger (Digital Campaigning), Markus Gut (Branding), Fabian Sigg (Kreation); verantwortlich bei Good Morning: Philip Ransome (Mitgründer). (pd/lol)